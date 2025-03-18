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Перестройка в самом разгаре. Врач Манчестер Юнайтед летом присоединиться к Брайтону
В клубе нет врача с 2023 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Врач "Манчестер Юнайтед" летом присоединиться к "Брайтону".
По информации The Athletic, врач первый команды "манкуанцев" Джим Моксон присоединится к "Брайтону" в конце сезона.
Моксон будет отвечать за подготовку игроков к матчам и ежедневное медицинское обслуживание. Немец Флориан Пфаб продолжит руководить медицинским отделом в качестве главного врача после перехода из "Айнтрахта" в июле прошлого года.
В "Брайтоне" нет клубного врача с 2023 года.
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Джим Моксон отработал два года в клубе из Манчестера. До этого он был в "Ливерпуле".
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