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Перестройка в самом разгаре. Врач Манчестер Юнайтед летом присоединиться к Брайтону

Англия

В клубе нет врача с 2023 года

Перестройка в самом разгаре. Врач Манчестер Юнайтед летом присоединиться к Брайтону

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Врач "Манчестер Юнайтед" летом присоединиться к "Брайтону".

По информации The Athletic, врач первый команды "манкуанцев" Джим Моксон присоединится к "Брайтону" в конце сезона.

Моксон будет отвечать за подготовку игроков к матчам и ежедневное медицинское обслуживание. Немец Флориан Пфаб продолжит руководить медицинским отделом в качестве главного врача после перехода из "Айнтрахта" в июле прошлого года.

В "Брайтоне" нет клубного врача с 2023 года.

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Джим Моксон отработал два года в клубе из Манчестера. До этого он был в "Ливерпуле".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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