Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал хочет подписать талантливого защитника Аякса
Он восхищается игроком, который играет за "канониров"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета планирует перестройку защитной линии, ведь в ближайшие месяцы клуб могут покинуть несколько фулбеков. Это заставило лондонцев обратить внимание на Йоррела Хато из "Аякса". Как сообщает TBRFootball, 19-летний защитник может быть доступен за около 40 миллионов фунтов.
Хато давно находится на радаре "Арсенала" и поражает своей универсальностью, играя как в центре обороны, так и на левом фланге.
Новый левый защитник становится все более актуальной потребностью "канониров". Киран Тирни вернется в "Селтик" после завершения контракта, а Якуб Кивиор может быть продан за соответствующее предложение. Кроме того, Александр Зинченко, который играет важную роль в команде, привлекает интерес клубов со всей Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сам Хато ранее рассказывал, что в академии "Аякса" ему советовали равняться на Вирджила ван Дейка, но он брал пример с Юрриена Тимбера, бывшего игрока "Аякса", который ныне играет за "Арсенал".
"Тренеры говорили мне равняться на Ван Дейка, но когда я играл за U-18, моим примером всегда был Юрриен Тимбер. Когда я попал в первую команду, он стал моим наставником. Я восхищаюсь его стилем игры и спокойствием с мячом", - говорит Хато.
Добавим, что в этом сезоне на счету Хато 3 гола и 6 ассистов в 42-х матчах за "Аякс" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- Бывший игрок Шахтера может вернуться в Манчестер Сити
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак