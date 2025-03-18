Арсенал хочет подписать талантливого защитника Аякса

Микель Артета планирует перестройку защитной линии, ведь в ближайшие месяцы клуб могут покинуть несколько фулбеков. Это заставило лондонцев обратить внимание на Йоррела Хато из "Аякса". Как сообщает TBRFootball, 19-летний защитник может быть доступен за около 40 миллионов фунтов.

Хато давно находится на радаре "Арсенала" и поражает своей универсальностью, играя как в центре обороны, так и на левом фланге.

Новый левый защитник становится все более актуальной потребностью "канониров". Киран Тирни вернется в "Селтик" после завершения контракта, а Якуб Кивиор может быть продан за соответствующее предложение. Кроме того, Александр Зинченко, который играет важную роль в команде, привлекает интерес клубов со всей Европы.

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Сам Хато ранее рассказывал, что в академии "Аякса" ему советовали равняться на Вирджила ван Дейка, но он брал пример с Юрриена Тимбера, бывшего игрока "Аякса", который ныне играет за "Арсенал".

"Тренеры говорили мне равняться на Ван Дейка, но когда я играл за U-18, моим примером всегда был Юрриен Тимбер. Когда я попал в первую команду, он стал моим наставником. Я восхищаюсь его стилем игры и спокойствием с мячом", - говорит Хато.

Добавим, что в этом сезоне на счету Хато 3 гола и 6 ассистов в 42-х матчах за "Аякс" во всех турнирах.