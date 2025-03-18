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Полузащитник Ньюкасла рассказал об эмоциях после победы в Кубке английской лиги

Англия

Неописуемые эмоции

Полузащитник Ньюкасла рассказал об эмоциях после победы в Кубке английской лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ньюкасла" рассказал об эмоциях после победы в Кубке английской лиги.

Сандро Тонали рассказал, что после подписания контракта с "сороками" его знакомые говорили, что в Англии будет сложно побеждать, нежели в Италии.

"Мы всегда будем героями "Ньюкасла": неописуемые эмоции от победы в Кубке. Когда я подписал контракт с клубом все говорили мне, что здесь будет очень сложно победить. Скорость игры и интенсивность английского футбола превосходят Серию А", - заявил Тонали.

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Напомним, что 16 марта "Ньюкасл" победил в Кубке Лиги, обыграв "Ливерпуль" со счётом 2:1. Сандро Тонали провёл полный матч.

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Ньюкасл Сандро Тонали
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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