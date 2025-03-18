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Манчестер Юнайтед планирует продать летом шестерых футболистов

Англия

Вырученные средства пойдут на усиление состава команды

Манчестер Юнайтед планирует продать летом шестерых футболистов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" планирует увеличить трансферный бюджет на лето за счет продажи шестерых футболистов.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенбрг, руководство клуба уверено в том, что им удастся инвестировать вырученные средства с продажи игроков для того, чтобы усилить состав команды Рубена Аморима на следующий сезон.

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Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" планирует продать Виктора Линделефа, Каземиро, Кристиана Эриксена и Кобби Мейну. Кроме того, возможная продажа Маркуса Рашфорда и Антони обеспечит клубу еще большую финансовую гибкость.

Читайте такжеКапитан Манчестер Юнайтед стал шестым игроком в истории клуба, который отдал 50 ассистов в АПЛ

В настоящий момент "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ с 37 набранными очками после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Кристиан Эриксен Каземиро Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Виктор Линделеф Антони Кобби Майну
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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