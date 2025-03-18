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Вызвала сбой. АПЛ отложила использование полуавтоматической системы офсайда в чемпионате

Англия

И такое бывает

Вызвала сбой. АПЛ отложила использование полуавтоматической системы офсайда в чемпионате

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ отложила использование полуавтоматической системы офсайда в чемпионате.

По информации The Guardian, лига решила отложить использование после восьми минутной проверки в матче Кубка Англии между "Борнмутом" и "Вулверхэмптном".

Источники сообщили, что система не сработала из-за "переполненной штрафной площадки". Видеоарбитр провёл три проверки перед отменой гола защитника "Борнмута".

Использование системы отложили. Футбольная ассоциация проведёт ещё одно испытание в трёх четвертьфинальных матчах Кубка Англии в этом месяце и продолжит использовать его в полуфиналах и финале. Система не будет использована в матче "Престона", поскольку он клуб Чемпионшипа и у него нет возможности использовать эту систему.

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Система полуавтоматического определения офсайда сама рисует линии и сокращает время проверки до 30 секунд.

К слову, эта проверка стала самой длительной в истории АПЛ. Предыдущая составляла 5 минут 37 секунд во время матча Премьер-Лиги между "Вест Хэмом" и "Астон Виллой" в прошлом году.

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Английская Премьер-лига Кубок Англии офсайд VAR
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Владислав Прийменко
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