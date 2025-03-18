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Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб летом - Инсайдер
Конец карьеры на "Олд Траффорд"
Фото: manutd.com
Известный инсайдер сообщил о том, что опытный полузащитник "Манчестер Юнайтед" покинет клуб этим летом.
"Нет никаких сомнений или изменений в текущих планах, касающихся будущего Кристиана Эриксена, поскольку в июле он покинет "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента", — сообщил Фабрицио Романо.
Ранее появлялась информация о том, что 33-летний датчанин начнет изучать варианты продолжения своей карьеры, потому что руководство клуба не собирается продлевать с ним контракт, который подходит к концу по завершении этого сезона.
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В этом сезоне Кристиан Эриксен забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 27 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.
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