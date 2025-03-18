  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб летом - Инсайдер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб летом - Инсайдер

Англия

Конец карьеры на "Олд Траффорд"

Опытный полузащитник Манчестер Юнайтед покинет клуб летом - Инсайдер

Фото: manutd.com

Новина українською

Известный инсайдер сообщил о том, что опытный полузащитник "Манчестер Юнайтед" покинет клуб этим летом.

"Нет никаких сомнений или изменений в текущих планах, касающихся будущего Кристиана Эриксена, поскольку в июле он покинет "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента", — сообщил Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация о том, что 33-летний датчанин начнет изучать варианты продолжения своей карьеры, потому что руководство клуба не собирается продлевать с ним контракт, который подходит к концу по завершении этого сезона.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Кристиан Эриксен забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 27 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед планирует продать летом шестерых футболистов
По теме
yellow-arrow
Милан планирует выкупить опытного защитника у Манчестер Сити
yellow-arrow
Милан бросает вызов клубам АПЛ в борьбе за двух талантов Олимпиакоса
yellow-arrow
Бражко: Увидел на Евро уровень Де Брюйне. Хочется быть как он
Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости