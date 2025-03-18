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Больше на спортивные машины не смотрю. Нападающий Вест Хэма рассказал об аварии и восстановлении
Страшная ситуация
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вест Хэма" рассказал об аварии и восстановлении.
Майкл Антонио вспомнил, что после ДТП полиция нашла его между передними сиденьями его автомобиля и что он сломал бедренную кость в четырёх местах.
"Я чуть не погиб в автокатастрофе. Мне было немного стыдно, что всё было так плохо, и я не хотел, чтобы меня видели. Приехала полиция, и когда они нашли меня в машине, я был между двумя сиденьями, и они сказали, что я, похоже, пытался выбраться из окна.
Но, очевидно, из-за того, что моя нога была сильно сломана, боль, вероятно, помешала мне выбраться", - вспомнил Антонио в эфире BBC.
Также Антонио сказал, что пока не смотрит на спортивные автомобили.
"Я всегда был фанатом спортивных автомобилей. Сейчас у меня есть автофургон. Пока что я держусь подальше от спортивных автомобилей". – сказал футболист "Вест Хэма".
При этом нападающий "на 100% уверен", что снова выйдет на поле. Он опережает график реабилитации и надеется вернуться к тренировкам со своим клубом до конца сезона.
“Я на добрых три месяца опережаю график. Я поднял 130 кг на ногу и пытаюсь заниматься другими вещами и просто пытаюсь сосредоточиться на себе.
Я сломал бедренную кость в четырёх местах. Её пришлось собирать по кусочкам, и, по словам врачей, пройдёт от шести до 12 месяцев, прежде чем она начнёт нормально срастаться. Я на 100% уверен, что вернусь на поле. Это то, на чём я сосредоточен. Вот почему я тренируюсь шесть дней в неделю", - вспомнил Антонио.
Напомним, что Майкл Антонио не играет с декабря 2024 года.
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