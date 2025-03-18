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Больше на спортивные машины не смотрю. Нападающий Вест Хэма рассказал об аварии и восстановлении

Англия

Страшная ситуация

Больше на спортивные машины не смотрю. Нападающий Вест Хэма рассказал об аварии и восстановлении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Вест Хэма" рассказал об аварии и восстановлении.

Майкл Антонио вспомнил, что после ДТП полиция нашла его между передними сиденьями его автомобиля и что он сломал бедренную кость в четырёх местах.

"Я чуть не погиб в автокатастрофе. Мне было немного стыдно, что всё было так плохо, и я не хотел, чтобы меня видели. Приехала полиция, и когда они нашли меня в машине, я был между двумя сиденьями, и они сказали, что я, похоже, пытался выбраться из окна.

Но, очевидно, из-за того, что моя нога была сильно сломана, боль, вероятно, помешала мне выбраться", - вспомнил Антонио в эфире BBC.

Также Антонио сказал, что пока не смотрит на спортивные автомобили.

"Я всегда был фанатом спортивных автомобилей. Сейчас у меня есть автофургон. Пока что я держусь подальше от спортивных автомобилей". – сказал футболист "Вест Хэма".

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При этом нападающий "на 100% уверен", что снова выйдет на поле. Он опережает график реабилитации и надеется вернуться к тренировкам со своим клубом до конца сезона.

“Я на добрых три месяца опережаю график. Я поднял 130 кг на ногу и пытаюсь заниматься другими вещами и просто пытаюсь сосредоточиться на себе.

Я сломал бедренную кость в четырёх местах. Её пришлось собирать по кусочкам, и, по словам врачей, пройдёт от шести до 12 месяцев, прежде чем она начнёт нормально срастаться. Я на 100% уверен, что вернусь на поле. Это то, на чём я сосредоточен. Вот почему я тренируюсь шесть дней в неделю", - вспомнил Антонио.

Напомним, что Майкл Антонио не играет с декабря 2024 года.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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