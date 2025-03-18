  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Центрбек Борнмута прокомментировал слухи о том, что им интересуется Реал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Центрбек Борнмута прокомментировал слухи о том, что им интересуется Реал

Англия

Это большая честь (с)

Центрбек Борнмута прокомментировал слухи о том, что им интересуется Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" Дина Хейсен прокомментировал слухи о том, что им интересуется мадридский "Реал":

"Это большая честь, когда слышишь об интересе такого клуба. Я горжусь тем, что мной заинтересовался "Реал". Это, безусловно, особое событие".

Дин в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.

Читайте такжеЗабарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
По теме
yellow-arrow
Атлетико может арендовать нападающего Ливерпуля
yellow-arrow
Сабо - о допинге Мудрика: Жаль, конечно, парень постоянно прогрессирует, скоростной
yellow-arrow
Забарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Реал (Мадрид) Борнмут Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости