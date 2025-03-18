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Центрбек Борнмута прокомментировал слухи о том, что им интересуется Реал
Это большая честь (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Борнмута" Дина Хейсен прокомментировал слухи о том, что им интересуется мадридский "Реал":
"Это большая честь, когда слышишь об интересе такого клуба. Я горжусь тем, что мной заинтересовался "Реал". Это, безусловно, особое событие".
Дин в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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