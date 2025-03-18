Центрбек Борнмута прокомментировал слухи о том, что им интересуется Реал

Центральный защитник "Борнмута" Дина Хейсен прокомментировал слухи о том, что им интересуется мадридский "Реал":

"Это большая честь, когда слышишь об интересе такого клуба. Я горжусь тем, что мной заинтересовался "Реал". Это, безусловно, особое событие".

Дин в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.