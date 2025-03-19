Три топ-клуба АПЛ хотят подписать главного таланта Аргентины

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси" обратили внимание на 17-летнего Франко Мастантуоно из "Ривер Плейта", одного из самых перспективных молодых игроков аргентинского футбола. Клаусула в размере 35 миллионов фунтов делает его привлекательным вариантом для клубов АПЛ.

Мастантуоно совершил стремительный взлет с момента дебюта в первой команде "Ривера" в начале 2024 года. Его технические навыки, видение поля и способность обострять игру вызвали интерес у топ-клубов Европы. "Арсенал" и "Ливерпуль" рассматривают его как вариант для усиления креативности в составе, тогда как "Челси" ведет за ним наблюдение с целью подписания для долгосрочного проекта.

В борьбу за аргентинца также вступили "Реал Мадрид", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", что только увеличивает конкуренцию за его трансфер, но пока ни один клуб не сделал официального предложения.

Добавим, что Мастантуоно уже успел провести 46 матчей за "Ривер Плейт", забив 4 гола и отдав 4 ассиста.