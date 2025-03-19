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Борнмут лидирует в погоне за подписанием голкипера Ливерпуля
Им интересуются ведущие клубы Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут", за который выступает Илья Забарный, лидирует в погоне за подписанием вратаря "Ливерпуля".
Как сообщает издание talkSPORT, 26-летний Куивин Келлехер может стать одноклубником украинца в следующем сезоне, поскольку "вишни" опережают своих соперников в борьбе за его переход. Интерес к футболисту проявляет "Ньюкасл", лондонский "Тоттенхэм" и "Челси".
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Считается, что с приходом Гиорги Мамардашвили в "Ливерпуль" ирландский голкипер, который сейчас является дублером Алиссона, готов покинуть "Энфилд", ведь он хочет получать регулярную игровую практику. Мерсисайдцы будут требовать за его трансфер примерно 30 миллионов фунтов стерлингов. Команда Андони Ираолы ищет замену для Кепы Аррисабалаги, который вернется в "Челси" после аренды. Вероятно, что "Борнмут" не будет подписывать испанца на постоянной основе.
В этом сезоне Куивин Келлехер провел 8 "сухих" поединков в 18 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. По версии авторитетного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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