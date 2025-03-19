Звездный одноклубник Забарного рассказал, что считает Рамоса своим кумиром

Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен рассказал, кто является его кумиром в футболе.

"Я считаю, что Серхио Рамос был лучшим центральным защитником в истории футбола. У него было все. Он был настоящим лидером, агрессивным в защите, забивал голы, что делало его важным игроком для команды. Мне кажется, что мы немного похожи.

В мировом футболе было очень много замечательных центральных защитников, например Ван Дейк, который, по моему мнению, сейчас является лучшим. Раньше мне очень нравился Рамос и Пике", — добавил Хейсен.