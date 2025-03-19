  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Звездный одноклубник Забарного рассказал, что считает Рамоса своим кумиром
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный одноклубник Забарного рассказал, что считает Рамоса своим кумиром

Англия

Испанец восхищается своим соотечественником

Звездный одноклубник Забарного рассказал, что считает Рамоса своим кумиром

Фото - EFE

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" Дин Хейсен рассказал, кто является его кумиром в футболе.

"Я считаю, что Серхио Рамос был лучшим центральным защитником в истории футбола. У него было все. Он был настоящим лидером, агрессивным в защите, забивал голы, что делало его важным игроком для команды. Мне кажется, что мы немного похожи.

В мировом футболе было очень много замечательных центральных защитников, например Ван Дейк, который, по моему мнению, сейчас является лучшим. Раньше мне очень нравился Рамос и Пике", — добавил Хейсен.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 19-летний Дин Хейсен провел 27 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись двумя голами. Его выступления на клубном уровне привлекли внимание главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнта, который на фоне большого количества травм среди защитников в составе "Фурии рохи", решил вызвать молодого футболиста.

Читайте такжеЛидер АПЛ собирается подписать талантливого одноклубника Забарного
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед стремится подписать Беллингема
yellow-arrow
Полузащитник Ноттингема прокомментировал свой вызов в сборную Англии
yellow-arrow
Нападающий Тоттенхэма назвал имя лучшего игрока мира на его позиции
Серхио Рамос Испания Борнмут Национальная сборная Испании Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости