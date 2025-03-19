Первый номер сборной Англии рассказал о цели команды и подходе Томаса Тухеля

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал на пресс-конференции о главной цели национальной команды и о подходе Томаса Тухеля.

"Это первый сбор в эру нового тренера, и он хочет, чтобы высокие стандарты были установлены с первого же дня. Он был очень доволен нашей работой вчера и хочет, чтобы мы поддерживали этот уровень вплоть до Чемпионата мира. Мы знаем, что впереди квалификация, и хотим финишировать на первом месте. Это наша главная цель — попасть в США следующим летом, и он хочет, чтобы мы подошли к этому турниру в лучшей форме.

Его подход очень вдохновляющий, но в то же время требовательный в правильный способ — и именно это нам нравится как игрокам. Он сразу задал тон, и мы также должны поддерживать этот уровень. Он очень мотивирован, имеет менталитет победителя. Думаю, его страсть к футболу хорошо видно еще со времен его работы в Премьер-лиге — с тем, как он работает с игроками и как выстраивает командный дух. Я с нетерпением жду этого вызова и считаю, что у нас отличный тренер, который поможет нам двигаться вперед", — сказал Пикфорд.