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Ливерпуль хочет подписать лидера миланского Интера

Англия

Итальянский центрбек заинтересовал топ-клуб АПЛ

Ливерпуль хочет подписать лидера миланского Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает издание Fichajes, "Ливерпуль" нацелился на центрального защитника "Интера" Алессандро Бастони как возможное усиление защиты и готов предложить 75 миллионов евро. Учитывая потенциальный уход Вирджила ван Дейка, "красные" стремятся найти надежную замену, и именно итальянец считается идеальным кандидатом.

25-летний Бастони является ключевым игроком "Интера" и одним из лучших защитников Серии A. Надежность, тактический интеллект и умение выходить из-под прессинга делают его привлекательным вариантом для Премьер-лиги.

"Нерадзурри" осознают его значимость, поэтому не намерены легко отпускать защитника и потребуют солидную сумму для начала переговоров. Окончательное решение будет зависеть от переговоров между клубами и желания самого игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету Бастони 1 гол и 5 ассистов в 41-м матче за "Интер" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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