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Ливерпуль хочет подписать лидера миланского Интера
Итальянский центрбек заинтересовал топ-клуб АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает издание Fichajes, "Ливерпуль" нацелился на центрального защитника "Интера" Алессандро Бастони как возможное усиление защиты и готов предложить 75 миллионов евро. Учитывая потенциальный уход Вирджила ван Дейка, "красные" стремятся найти надежную замену, и именно итальянец считается идеальным кандидатом.
25-летний Бастони является ключевым игроком "Интера" и одним из лучших защитников Серии A. Надежность, тактический интеллект и умение выходить из-под прессинга делают его привлекательным вариантом для Премьер-лиги.
"Нерадзурри" осознают его значимость, поэтому не намерены легко отпускать защитника и потребуют солидную сумму для начала переговоров. Окончательное решение будет зависеть от переговоров между клубами и желания самого игрока.
Добавим, что в этом сезоне на счету Бастони 1 гол и 5 ассистов в 41-м матче за "Интер" во всех турнирах.
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