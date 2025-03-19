Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянский топ-клуб заработает на трансфере юной звезды АПЛ
Получат процент от продажи футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский топ-клуб может заработать на трансфере юной звезды АПЛ.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, туринский "Ювентус" получит 10% от суммы продажи Дина Хейсена из "Борнмута". Также в сообщении говорится о том, что в его контракте с "вишнями" прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Несколько европейских топ-клубов уже выстроились в очередь за 19-летним испанским защитником.
В текущем сезоне Дин Хейсен сыграл в 27 матчах за "Борнмут" во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Опасный выбор: кого Украине лучше получить в соперники на ЧМ-2026?
- Миколенко и Таловеров провели полные матчи в Эвертоне и Плимуте. Какие оценки получили украинские футболисты?
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной