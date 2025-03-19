Итальянский топ-клуб заработает на трансфере юной звезды АПЛ

Итальянский топ-клуб может заработать на трансфере юной звезды АПЛ.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, туринский "Ювентус" получит 10% от суммы продажи Дина Хейсена из "Борнмута". Также в сообщении говорится о том, что в его контракте с "вишнями" прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Несколько европейских топ-клубов уже выстроились в очередь за 19-летним испанским защитником.

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В текущем сезоне Дин Хейсен сыграл в 27 матчах за "Борнмут" во всех турнирах, в которых ему удалось забить 2 гола.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.