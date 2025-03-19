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Нападающий Тоттенхэма назвал имя лучшего игрока мира на его позиции

Англия

Не долго думал над ответом

Нападающий Тоттенхэма назвал имя лучшего игрока мира на его позиции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" назвал имя лучшего игрока мира на его позиции.

32-летний вингер «шпор» Сон Хын Мин, выбирая между Мохамедом Салахом и Неймаром, сказал, что он считает нападающего "Ливерпуля", который в текущем сезоне АПЛ побил огромное количество индивидуальную рекордов, отметившись 27 голами и 17 ассистами в 29 матчах в чемпионате Англии, лучшим футболистом на своей позиции.

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Добавим, что Сон Хын Мин в этом сезоне забил 11 голов и отдал 11 ассистов в 40 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
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