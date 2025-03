Нападающий Тоттенхэма назвал имя лучшего игрока мира на его позиции

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" назвал имя лучшего игрока мира на его позиции.

32-летний вингер «шпор» Сон Хын Мин, выбирая между Мохамедом Салахом и Неймаром, сказал, что он считает нападающего "Ливерпуля", который в текущем сезоне АПЛ побил огромное количество индивидуальную рекордов, отметившись 27 голами и 17 ассистами в 29 матчах в чемпионате Англии, лучшим футболистом на своей позиции.

Son Heung-min could only answer one matchup straight away in football knockout ???? @adidas pic.twitter.com/0KRmCFJ5Jh