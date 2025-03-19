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Нападающий Тоттенхэма назвал имя лучшего игрока мира на его позиции
Не долго думал над ответом
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" назвал имя лучшего игрока мира на его позиции.
32-летний вингер «шпор» Сон Хын Мин, выбирая между Мохамедом Салахом и Неймаром, сказал, что он считает нападающего "Ливерпуля", который в текущем сезоне АПЛ побил огромное количество индивидуальную рекордов, отметившись 27 голами и 17 ассистами в 29 матчах в чемпионате Англии, лучшим футболистом на своей позиции.
Son Heung-min could only answer one matchup straight away in football knockout ???? @adidas pic.twitter.com/0KRmCFJ5Jh— GOAL (@goal) March 18, 2025
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Добавим, что Сон Хын Мин в этом сезоне забил 11 голов и отдал 11 ассистов в 40 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.
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