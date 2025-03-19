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Полузащитник Ноттингема прокомментировал свой вызов в сборную Англии
Игрок рассказал, что ему сказал Томас Тухель
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт прокомментировал свой вызов в ряды национальной сборной Англии после того, как Коул Палмер получил травму.
"Томас Тухель позвонил мне в воскресенье и спросил, расстроен ли я до сих пор из-за того, что он меня не вызвал? Он предложил мне присоединиться к расположению команды и провести тренировку. Конечно, я согласился. Сначала я расстроился, когда не попал в список игроков, которые были вызваны в сборную, но я получил второй шанс.
Честно говоря, он невероятный. Я думаю, что ему удалось установить связь со всеми в сборной Англии. С ним очень легко и приятно общаться, поэтому я рад быть здесь сейчас", — приводит слова Гиббс-Вайта издание The Mirror.
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Добавим, что Морган Гиббс-Уайт в этом сезоне забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 27 матчах за "Ноттингем" в АПЛ.
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