Манчестер Юнайтед стремится подписать Беллингема

Как сообщает журналист Фрейзер Флетчер, "Манчестер Юнайтед" находится среди нескольких клубов Премьер-лиги, которые заинтересованы в трансфере 19-летнего полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема, который уже давно считается игроком с потенциалом мирового класса, подобно своему старшему брату Джуду.

"Манчестер Юнайтед" постоянно следит за прогрессом Беллингема и хочет быть готовым к подписанию контракта с ним. Однако они не единственные, ведь еще как минимум три клуба АПЛ имеют интерес к футболисту. "Брайтону", "Брентфорду" и "Ноттингем Форесту" также будет интересно обсудить трансфер Беллингема, если "Сандерленд" не достигнет повышения в классе.

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Беллингем хочет играть на самом высоком уровне, поэтому готов к переходу в Премьер-лигу. "Сандерленд" будет требовать большую сумму за игрока, независимо от того, будет ли клуб повышен в классе. Беллингем имеет контракт до лета 2028 года, что предоставляет им сильную позицию для переговоров.

Добавим, что в этом сезоне на счету Джоба 4 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.