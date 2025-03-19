Легенда Манчестер Юнайтед считает, что команда нуждается в масштабных изменениях

Легендарный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни дал комментарий о нынешнем составе команды.

"Им нужны масштабные изменения. Я думаю, что 10-15 игроков должны покинуть клуб. Очевидно, что они не могут это сделать, но нужно изменить менталитет, ведь никто не берет на себя ответственность. Я бы хотел оставить Бруну Фернандеша и Кобби Майну. Они считают, что после поражения можно выйти и сказать, что мы настраиваемся на следующую игру, это все ерунда. Смотреть на это плохо, больно. Проведя столько лет в "Юнайтед", я хочу, чтобы команда добилась успеха. Моим детям больно за этим наблюдать, они тренируются в академии клуба", — говорит Руни в свежем эпизоде шоу The Overlap.