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Защитник Арсенала рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А

Англия

Премьер-лига и Серия А - разные лиги (с)

Защитник Арсенала рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился своими мыслями относительно различий между английской Премьер-лигой и итальянской Серией А.

"Мне не хочется сравнивать, это разные лиги. Возможно, там команды меньше сосредоточены на защите, а больше на том, чтобы забить один лишний гол".

Калафиори в текущем сезоне сыграл 26 матчей за "канониров", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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