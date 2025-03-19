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Защитник Арсенала рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А
Премьер-лига и Серия А - разные лиги (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился своими мыслями относительно различий между английской Премьер-лигой и итальянской Серией А.
"Мне не хочется сравнивать, это разные лиги. Возможно, там команды меньше сосредоточены на защите, а больше на том, чтобы забить один лишний гол".
Калафиори в текущем сезоне сыграл 26 матчей за "канониров", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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