Защитник Арсенала рассказал об отличиях между АПЛ и Серией А

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори поделился своими мыслями относительно различий между английской Премьер-лигой и итальянской Серией А.

"Мне не хочется сравнивать, это разные лиги. Возможно, там команды меньше сосредоточены на защите, а больше на том, чтобы забить один лишний гол".

Калафиори в текущем сезоне сыграл 26 матчей за "канониров", в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.