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Нападающий Ньюкасла вспомнил эмоции после победы над Ливерпулем в Кубке Лиги

Англия

Невероятный день

Нападающий Ньюкасла вспомнил эмоции после победы над Ливерпулем в Кубке Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ньюкасла" вспомнил эмоции после победы над "Ливерпулем" в Кубке Лиги.

Александер Исак вспомнил, что на "Уэмбли" было много фанатов "Ньюкасла". ИТеперь он хочет взглянуть на город.

"Такие вещи невозможно описать. Но это невероятное чувство. "Уэмбли" был переполнен болельщиками "Ньюкасла". Я с нетерпением жду возможности увидеть, каким станет Ньюкасл после этого как город. Я еще не вернулся.

Было много эмоций. Это было почти немного сюрреалистично. В "Уэмбли" есть что-то особенное. Это было невероятно", — рассказал Исак.

Нападающий рассказал, что этот день стал номером один в его жизни и карьере.

"В моей голове мог быть номером один. С точки зрения футбола. Я тоже выиграл кубок с "Реал Сосьедадом", но этот кубок стоит гораздо выше.

Второй матч прошел без зрителей из-за коронавируса. Теперь я оказал немного большее "влияние" на матч", - сказал Исак.

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Напомним, что Александер Исак отметился голом в ворота "Ливерпуля" на 52-й минуте матча. "Ньюкасл" выиграл матч со счётом 2:1 и получил трофей.

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Ливерпуль Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Fotbollskanalen
Опубликовал: Владислав Прийменко
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