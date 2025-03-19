Английские СМИ назвали приоритеты "Ливерпуля" в летнее трансферное окно.

Goal выделил три позиции, требующие усиления летом. Самая главная – правый защитник Трент. По словам источника, с большей вероятностью уйдёт в "Реал" к своему другу Джуду Беллингему. Его замене Конору Брэдли нужно время для развития. Даже если Брэдли себя покажет – ему также нужна замена.

Источник предлагает вариант с Джереми Фримпонгом из "Байера". В противном случае фланг ослабнет.

Следующая позиция – центральный защитник. Издание предполагает, что Ван Дейк также уйдёт из клуба и предлагает несколько вариантов замены: Дин Хейсен ("Борнмут"), Марк Гуэи ("Кристал Пэлас"), Нико Шлоттербек ("Боруссия Д"), Рональд Араухо ("Барселона").

Поскольку Конате нестабильный, то есть надежда, что любому из этих игроков придётся играть вместе с Ван Дейком в течение года или двух, а не сразу заменять его.

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Последняя позиция, требующая усиления – левый защитник. Источник пишет, что у Робертсона проблемы с формой, а его замене Цимикасу 29 лет, всё идёт к подписанию молодого футболиста. СМИ считают, что таким может стать футболист "Борнмута" Милош Керкез.

Напомним, что в конце сезона заканчиваются контракты с "Ливерпулем" у правого защитника Трента Александера-Арнольда, центрального защитника Вирджила Ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.