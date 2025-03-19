Калафиори в Арсенале осуществил свою детскую мечту

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори признался, что сыграть в Лиге чемпионов было его детской мечтой.

"Это была моя детская мечта, и я осуществил ее. Это невероятное ощущение.

Я предпочитаю играть на самом высоком уровне: Лига чемпионов, Премьер-лига или национальная сборная".