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Калафиори в Арсенале осуществил свою детскую мечту
Это невероятное ощущение (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори признался, что сыграть в Лиге чемпионов было его детской мечтой.
"Это была моя детская мечта, и я осуществил ее. Это невероятное ощущение.
Я предпочитаю играть на самом высоком уровне: Лига чемпионов, Премьер-лига или национальная сборная".
Добавим, что Калафиори присоединился к "Арсеналу" из "Болоньи" прошлым летом, а в этом сезоне дебютировал в Лиге чемпионов в составе "канониров".
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