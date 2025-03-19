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Калафиори в Арсенале осуществил свою детскую мечту

Англия

Это невероятное ощущение (с)

Калафиори в Арсенале осуществил свою детскую мечту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори признался, что сыграть в Лиге чемпионов было его детской мечтой.

"Это была моя детская мечта, и я осуществил ее. Это невероятное ощущение.

Я предпочитаю играть на самом высоком уровне: Лига чемпионов, Премьер-лига или национальная сборная".

Добавим, что Калафиори присоединился к "Арсеналу" из "Болоньи" прошлым летом, а в этом сезоне дебютировал в Лиге чемпионов в составе "канониров".

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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