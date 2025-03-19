Вратарь сборной Англии отреагировал на решение главного тренера вызвать в сборную капитана "Аякса" Джордана Хендерсона

Джордан Пикфорд назвал решение главного тренера "отличным ходом". Также он заметил, что наличие лидеров в сборной всегда было преимуществом.

"Его желание побеждать и то, чего он добился, — это его заслуга. Он победитель и отличный лидер. Я думаю, что возвращение Хендо — это здорово для команды

Он был вице-капитаном на протяжении многих лет. Он не приехал на последний чемпионат Европы, но в 2018 году был вице-капитаном у Харри Кейна.

Я думаю, что кто-то вроде Хендо — это здорово. Наличие лидеров в вашей группе, в командах, которые побеждали, всегда было преимуществом.

Считаю, что для нас это отличный шаг — иметь в команде такого игрока, как он. То, что он сделал, то, как он по-прежнему мотивирован, — независимо от того, играет он или нет, он будет лидером на тренировочном поле", - заявил Пикфорд.