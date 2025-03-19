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Защитник Ньюкасла праздновал победу команды в финале Кубка Лиги по FaceTime
Он травмирован
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ньюкасла" праздновал победу команды в финале Кубка Лиги по FaceTime.
Льюис Холл восстанавливается от травмы и не смог побывать на матче. Партнёры по команде позвонили по видеосвязи и показали празднование в раздевалке.
Травмированные Энтони Гордон, Свен Ботман и Джамаал Ласселс присутствовали на стадионе и праздновали вместе с командой.
Льюис Холл перенёс операцию на лодыжке 27 февраля и выбыл до конца сезона.
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Напомним, что "Ньюкасл" стал обладателем Кубка Лиги, победив "Ливерпуль" (2:1).
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