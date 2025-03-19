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Защитник Ньюкасла праздновал победу команды в финале Кубка Лиги по FaceTime

Англия

Он травмирован

Защитник Ньюкасла праздновал победу команды в финале Кубка Лиги по FaceTime

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ньюкасла" праздновал победу команды в финале Кубка Лиги по FaceTime.

Льюис Холл восстанавливается от травмы и не смог побывать на матче. Партнёры по команде позвонили по видеосвязи и показали празднование в раздевалке.

Травмированные Энтони Гордон, Свен Ботман и Джамаал Ласселс присутствовали на стадионе и праздновали вместе с командой.

Льюис Холл перенёс операцию на лодыжке 27 февраля и выбыл до конца сезона.

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Напомним, что "Ньюкасл" стал обладателем Кубка Лиги, победив "Ливерпуль" (2:1).

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Источник:
Shields Gazette
Опубликовал: Владислав Прийменко
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