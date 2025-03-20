В который раз? Нападающий Ньюкасла рассказал о своём будущем

Нападающий "Ньюкасла" рассказал о своём будущем.

Александер Исак в интервью fotbolskanalen рассказал, что концентрируется на выступлениях за клуб. Футболисты хотят попасть в Лигу Чемпионов.

"На самом деле, тут особо нечего сказать. Я несколько раз комментировал свою ситуацию и безопасность в Ньюкасле. Уже писали, как сильно я люблю этот город и этот клуб, как мне там нравится. Я не думаю о будущем. Я просто хочу выступать за "Ньюкасл". Мы выиграли кубок, но хотим финишировать уверенно и попасть в Лигу чемпионов. Именно на этом я и сосредоточен.

У меня нет причин рассматривать что-либо другое (кроме "Ньюкасла"). Я чувствую себя невероятно комфортно в Ньюкасле. Я сосредоточен только на игре", — сказал Исак.