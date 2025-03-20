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В который раз? Нападающий Ньюкасла рассказал о своём будущем
Интересно, ему не надоели подобные вопросы?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" рассказал о своём будущем.
Александер Исак в интервью fotbolskanalen рассказал, что концентрируется на выступлениях за клуб. Футболисты хотят попасть в Лигу Чемпионов.
"На самом деле, тут особо нечего сказать. Я несколько раз комментировал свою ситуацию и безопасность в Ньюкасле. Уже писали, как сильно я люблю этот город и этот клуб, как мне там нравится. Я не думаю о будущем. Я просто хочу выступать за "Ньюкасл". Мы выиграли кубок, но хотим финишировать уверенно и попасть в Лигу чемпионов. Именно на этом я и сосредоточен.
У меня нет причин рассматривать что-либо другое (кроме "Ньюкасла"). Я чувствую себя невероятно комфортно в Ньюкасле. Я сосредоточен только на игре", — сказал Исак.
Шведский нападающий не в курсе интереса к нему других клубов.
"Честно говоря, я мало что знаю. Внутри клуба и с нашей стороны никаких обсуждений не ведется. Я полностью сосредоточен на игре", - заявил шведский нападающий.
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В этом сезоне Исак провёл 33 матча, в которых отметился 23-мя голами и пятью голевыми передачами. Контракт нападающего с "Ньюкаслом" действителен до 2028 года.
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