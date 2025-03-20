Защитник Арсенала рассказал о том, что его поразило во время знакомства с Артетой

Во время интервью накануне матча четвертьфинала Лиги Наций против Германии, который состоится в четверг, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени, итальянский защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори рассказал о том, что его поразило во время знакомства с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

"Меня сразу поразило то, насколько ему было важно узнать меня. Однажды он прислал мне по телефону несколько фотографий моей семьи и попросил рассказать, что каждый член семьи значит для меня. Такого со мной еще никогда не было. Не скажу, что только этим он меня убедил, но это точно был важный момент", – сказал Калафиори.

Добавим, что итальянец присоединился к "Арсеналу" из "Болоньи" прошлым летом. В этом сезоне он уже провел 26 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.