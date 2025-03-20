Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Арсенала рассказал о том, что его поразило во время знакомства с Артетой
Ему было важно узнать игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время интервью накануне матча четвертьфинала Лиги Наций против Германии, который состоится в четверг, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени, итальянский защитник "Арсенала" Риккардо Калафиори рассказал о том, что его поразило во время знакомства с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
"Меня сразу поразило то, насколько ему было важно узнать меня. Однажды он прислал мне по телефону несколько фотографий моей семьи и попросил рассказать, что каждый член семьи значит для меня. Такого со мной еще никогда не было. Не скажу, что только этим он меня убедил, но это точно был важный момент", – сказал Калафиори.
Добавим, что итальянец присоединился к "Арсеналу" из "Болоньи" прошлым летом. В этом сезоне он уже провел 26 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Известен первый претендент на замену Бабичу в Черноморце
- Забарный снова добавил в цене, а Зинченко резко подешевел. Transfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной