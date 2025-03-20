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Бывший спортдир Манчестер Юнайтед может найти новую работу в команде Роналду

Англия

В английском топ-клубе ничего не получилось

Бывший спортдир Манчестер Юнайтед может найти новую работу в команде Роналду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший спортивный директор "Ньюкасла" и "Манчестер Юнайтед" может найти новую работу в команде Роналду.

Согласно информации от журналиста Джанлуиджи Лонгари, на данный момент между руководителями саудовского "Аль-Насра" и Дэном Эшвортом продолжаются переговоры относительно роли спортивного директора в их клубе. Отметим, что 54-летний английский специалист считается одним из лучших в своем деле, несмотря на неудачу с INEOS в Манчестере.

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Напомним, что Дэн Эшворт занимал должность спортивного директора "Манчестер Юнайтед" в период с июня по декабрь прошлого года. До этого он работал в "Вест Броме", "Брайтоне", "Ньюкасле" и даже в национальной сборной Англии.

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Аль-Наср Дэн Эшворт
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Источник:
Gianluigi Longari
Опубликовал: Андрей Журба
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