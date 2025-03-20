Манчестер Юнайтед будет следить за двумя нападающими во время международного перерыва в марте

Известно, за кем будет наблюдать "Манчестер Юнайтед" во время мартовской паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает издание The Mirror, представители скаутского отдела «красных дьяволов» будут следить за игрой между командами Англии и Франции U-21, поскольку в их список попали 22-летние Лиам Делап из "Ипсвича" и Уго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта", которые сойдутся между собой на футбольном поле 21-го марта.

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Отметим, что англичанин в этом сезоне забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 31 матче на клубном уровне, а француз, соответственно, отметился 19 голами и 8 ассистами в 38 матчах во всех турнирах.

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Также отметим, что в шортлисте "МЮ" находится Беньямин Шешко, Виктор Осимхен и Виктор Дьёкереш.