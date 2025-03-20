  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед будет следить за двумя нападающими во время международного перерыва в марте
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед будет следить за двумя нападающими во время международного перерыва в марте

Англия

Клуб работает накануне летнего трансферного окна

Манчестер Юнайтед будет следить за двумя нападающими во время международного перерыва в марте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известно, за кем будет наблюдать "Манчестер Юнайтед" во время мартовской паузы на матчи национальных сборных.

Как сообщает издание The Mirror, представители скаутского отдела «красных дьяволов» будут следить за игрой между командами Англии и Франции U-21, поскольку в их список попали 22-летние Лиам Делап из "Ипсвича" и Уго Экитике из франкфуртского "Айнтрахта", которые сойдутся между собой на футбольном поле 21-го марта.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед попытается подписать перспективного форварда у одного из аутсайдеров АПЛ

Отметим, что англичанин в этом сезоне забил 10 голов и отдал две результативные передачи в 31 матче на клубном уровне, а француз, соответственно, отметился 19 голами и 8 ассистами в 38 матчах во всех турнирах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что в шортлисте "МЮ" находится Беньямин Шешко, Виктор Осимхен и Виктор Дьёкереш.

По теме
yellow-arrow
Арсенал готов подписать игрока Реала, у которого напряженные отношения с Анчелотти
yellow-arrow
Семейное дело. Родной брат капитана Манчестер Юнайтед играет в девятом дивизионе Англии
yellow-arrow
Бывший спортдир Манчестер Юнайтед может найти новую работу в команде Роналду
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Манчестер Юнайтед Ипсвич Таун Лиам Делап Юго Экитике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости