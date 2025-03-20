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Семейное дело. Родной брат капитана Манчестер Юнайтед играет в девятом дивизионе Англии

Англия
Обновлено

Он тоже является капитаном своей команды

Семейное дело. Родной брат капитана Манчестер Юнайтед играет в девятом дивизионе Англии

Фото - Premier League

Новина українською

Старший брат капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша Риккардо играет за "Роффи", выступающий в девятом по уровню дивизионе Англии. Недавно он дал комментарий для официального сайта Английской Премьер-лиги.

"В детстве мы с братом в основном играли вместе в нашем районе. Я старше его на пять лет, но он постоянно хотел играть со мной. Я всегда волновался из-за того, что старшие ребята играли жестко с ним, поэтому мне приходилось защищать его. Думаю, это помогли ему стать лучшим игроком. Это невероятно, что он играет в АПЛ, в лучшей лиге мира. Я общаюсь с ним практически каждый день, у нас очень дружная футбольная семья!"

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"АПЛ является важным турниром. Не только для болельщиков, но и для нашего клуба также, для игры в целом. Большое влияние имеет финансирование низших лиг со стороны Премьер-лиги. Они помогают построить трибуны, установить прожекторы. Словом, все, что необходимо. "Роффи" очень комфортное место для каждого игрока. В нашем клубе также дружная семья, где царит отличная атмосфера, а это то, что очень важно иметь".

В 2020 году "Роффи" получили более 50 тысяч фунтов стерлингов из Фонда Английской Премьер-лиги на строительство новой трибуны и системы освещения.

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Добавим, что "Роффи" играет в Южной комбинированной футбольной лиге. Этот турнир охватывает такие округа, как Восточный Сассекс, Западный Сассекс, Суррей и Юго-Западный Лондон.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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