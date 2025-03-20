Арсенал готов подписать игрока Реала, у которого напряженные отношения с Анчелотти

Как сообщает издание CaughtOffside, "Арсенал" планирует усилить атаку летом, и одним из игроков, на которых они обратили внимание, является Арда Гюлер из "Реала".

Турок был желанным многими клубами Европы, но летом 2023 года выбрал переход в "Реал". Однако этот шаг не принес ему желаемого успеха. Недоверие к Гюлеру со стороны "Реала" вызывает немало вопросов среди фанатов клуба. Существует информация, что между Гюлером и Карло Анчелотти никогда не было "особо хороших отношений", хотя причины того, почему тренер не дает ему больше шансов на поле, идут дальше этого.

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Тренер остался недоволен усилиями 20-летнего игрока на тренировках и, в частности, его защитными действиями. Это не слишком хорошие новости для Гюлера, но они могут быть очень выгодными для "Арсенала", особенно если Анчелотти останется тренером "Реала" на еще один сезон. Это может дать зеленый свет для его ухода в аренду или полноценно.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гюлера 3 гола и 5 ассистов за 1088 сыгранных минут во всех турнирах.