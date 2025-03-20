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Манчестер Юнайтед планирует летний трансфер полузащитника Боруссии Дортмунд
Заинтересованы в услугах немца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание BILD, "Ман Юнайтед" планирует приобрести полузащитника "Боруссии Дортмунд" Феликса Нмечу в летнее трансферное окно.
Если немецкий клуб не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона, они будут вынуждены продать нескольких ключевых игроков. Наиболее прибыльными вариантами для продажи являются Грегор Кобель, Джейми Байно-Гиттенс и Карим Адееми.
Однако "МЮ" хочет испытать удачу с Нмечей. Английский клуб готов предложить около 48 миллионов евро за 24-летнего хавбека, но в Дортмунде рассматривают немца как важную часть будущего состава и не хотят продавать его. Впрочем, если сезонные трудности продолжатся, Нмеча может сам настаивать на переходе.
Добавим, что в этом сезоне на счету немца 3 гола и 2 ассиста в 27 матчах за "Боруссию Д" во всех турнирах.
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