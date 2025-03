Авторитетный статистический портал назвал имя лучшего вратаря АПЛ по проценту сейвов

Известный статистический портал назвал имя лучшего вратаря Английской Премьер-лиги по проценту сейвов.

Согласно свежим данным от популярного статистического сайта WhoScored, 29-летний испанский игрок лондонского "Арсенала" Давид Райя является лучшим голкипером чемпионата Англии в этом сезоне по проценту отраженных ударов.

Вратарь национальной сборной Испании отразил 71 удар в створ ворот "канониров" из 95 попыток. Таким образом, его процент успешных сейвов составляет 74,7%. Добавим, что именно по количеству "сухих" поединков» Давид Райя занимает вторую строчку в рейтинге с 11 матчами. А лидером по этому показателю является 33-летний бельгийский кипер "Ноттингем Форест" Матц Селс — 12 игр.

David Raya has the best save success rate in the Premier League this season (74.7%). ???? pic.twitter.com/WI6VytwrOj