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Авторитетный статистический портал назвал имя лучшего вратаря АПЛ по проценту сейвов

Англия

Это голкипер лондонского клуба

Авторитетный статистический портал назвал имя лучшего вратаря АПЛ по проценту сейвов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный статистический портал назвал имя лучшего вратаря Английской Премьер-лиги по проценту сейвов.

Согласно свежим данным от популярного статистического сайта WhoScored, 29-летний испанский игрок лондонского "Арсенала" Давид Райя является лучшим голкипером чемпионата Англии в этом сезоне по проценту отраженных ударов.

Вратарь национальной сборной Испании отразил 71 удар в створ ворот "канониров" из 95 попыток. Таким образом, его процент успешных сейвов составляет 74,7%. Добавим, что именно по количеству "сухих" поединков» Давид Райя занимает вторую строчку в рейтинге с 11 матчами. А лидером по этому показателю является 33-летний бельгийский кипер "Ноттингем Форест" Матц Селс — 12 игр.

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Отметим, что всего в этом сезоне на счету Давида Раи 16 "сухих" матчей в 42 поединках во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) АПЛ Давид Райя
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Андрей Журба
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