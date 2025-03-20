Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авторитетный статистический портал назвал имя лучшего вратаря АПЛ по проценту сейвов
Это голкипер лондонского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал назвал имя лучшего вратаря Английской Премьер-лиги по проценту сейвов.
Согласно свежим данным от популярного статистического сайта WhoScored, 29-летний испанский игрок лондонского "Арсенала" Давид Райя является лучшим голкипером чемпионата Англии в этом сезоне по проценту отраженных ударов.
Вратарь национальной сборной Испании отразил 71 удар в створ ворот "канониров" из 95 попыток. Таким образом, его процент успешных сейвов составляет 74,7%. Добавим, что именно по количеству "сухих" поединков» Давид Райя занимает вторую строчку в рейтинге с 11 матчами. А лидером по этому показателю является 33-летний бельгийский кипер "Ноттингем Форест" Матц Селс — 12 игр.
David Raya has the best save success rate in the Premier League this season (74.7%). ???? pic.twitter.com/WI6VytwrOj— WhoScored.com (@WhoScored) March 19, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что всего в этом сезоне на счету Давида Раи 16 "сухих" матчей в 42 поединках во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Украина получила новую партию F-16 - Зеленский
- Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
- Все должны быть довольны. Сити придумал схему с Трубиным, Эдерсоном и Бенфикой
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной