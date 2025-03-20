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Тренер сборной Англии раскритиковал выступление команды на Евро 2024 под руководством Саутгейта

Англия

Посмотрим при новом тренере

Тренер сборной Англии раскритиковал выступление команды на Евро 2024 под руководством Саутгейта

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер сборной Англии раскритиковал выступление команды на Евро 2024 под руководством Саутгейта.

Томас Тухель заявил, что у сборной Англии не было своего стиля игры на Евро 2024. Из-за этого многие болельщики отвернулись от Гарета Саутгейта.

"Не хватало индивидуальности, ясности, ритма, повторения схем. Свободы игроков, самовыражения игроков, жажды.

По моим наблюдениям, они больше боялись выбыть из турнира, чем испытывали азарт и желание победить", - заявил Тухель.

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Сборная Англии проиграла в финале Евро 2024 Испании со счётом 1:2.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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