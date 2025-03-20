Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Тоттенхэма рассматривает возвращение Почеттино на пост главного тренера
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США, может снова возглавить лондонский "Тоттенхэм".
По информации Fichajes, руководство "шпор" рассматривает возможность возвращения аргентинца из-за неудовлетворительных результатов команды под руководством Анге Постекоглу.
Сейчас "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 29 туров.
Читайте такжеПочеттино: Я хотел бы вернуться в Тоттенхэм
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Без звездного форварда и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на первый матч с Бельгией
- Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн