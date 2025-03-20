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Руководство Тоттенхэма рассматривает возвращение Почеттино на пост главного тренера

Англия

Почеттино может вернуться в Тоттенхэм

Руководство Тоттенхэма рассматривает возвращение Почеттино на пост главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США, может снова возглавить лондонский "Тоттенхэм".

По информации Fichajes, руководство "шпор" рассматривает возможность возвращения аргентинца из-за неудовлетворительных результатов команды под руководством Анге Постекоглу.

Сейчас "Тоттенхэм" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 29 туров.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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