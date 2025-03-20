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Терри: Челси понадобится 3-5 лет, чтобы снова бороться за чемпионство
Джон высказался о своем бывшем клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что нынешнему составу "синих" нужно еще несколько лет, чтобы стать претендентом на чемпионство в Английской Премьер-лиге.
"Когда подписываешь молодых игроков, необходимо проходить определенный этап становления. Даже в начале сезона, когда все шло хорошо, я ожидал, что команда будет немного проседать из-за нехватки опыта и недостаточного количества игрового времени. Поэтому сейчас я спокойно отношусь к тому направлению, в котором мы движемся.
Как бывшие игроки и болельщики, мы должны запастись терпением. И я подчеркиваю - очень большим терпением, потому что, по моему мнению, нам нужно еще 3-5 лет, чтобы бороться за титул в Премьер-лиге", - сказал специалист.
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