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Ливерпуль лидирует в гонке за центрбека Борнмута
Хейсен летом может покинуть свой клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" активно интересуется центральным защитником "Борнмута" Дином Хейсеном.
По информации Fichajes, "красные" пока лидируют в борьбе за 19-летнего испанца. "Ливерпуль" рассматривает Хейсена как долгосрочную замену ван Дейку.
Но на молодого защитника также претендует мадридский "Реал", но "красные" настроены выиграть эту трансферную гонку.
Дин в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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