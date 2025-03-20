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Ливерпуль лидирует в гонке за центрбека Борнмута

Англия

Хейсен летом может покинуть свой клуб

Ливерпуль лидирует в гонке за центрбека Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" активно интересуется центральным защитником "Борнмута" Дином Хейсеном.

По информации Fichajes, "красные" пока лидируют в борьбе за 19-летнего испанца. "Ливерпуль" рассматривает Хейсена как долгосрочную замену ван Дейку.

Но на молодого защитника также претендует мадридский "Реал", но "красные" настроены выиграть эту трансферную гонку.

Дин в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 27 матчей, в которых забил 2 гола.

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Ливерпуль Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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