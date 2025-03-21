Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Ювентуса
Работают над перестройкой состава
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" начал активные шаги в попытке подписать Кенана Йилдиза из "Ювентуса". Руководство клуба уже установило контакты, чтобы оценить условия потенциального перехода, осознавая, что борьба за турецкого форварда будет ожесточенной.
Английский клуб стремится усилить атаку, и Йылдыз выглядит перспективным вариантом на будущее, ведь способен добавить динамики и креатива в последней трети поля. Однако "Юнайтед" сталкивается с конкуренцией со стороны других английских грандов – "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" также внимательно следят за ситуацией.
Главным препятствием является высокая трансферная стоимость, которую может запросить "Ювентус". Ожидается, что туринцы потребуют около 90 миллионов евро, что является внушительной суммой для игрока, который, хоть и обладает огромным потенциалом, пока не провел много матчей на самом высоком уровне. Эта цена может отпугнуть часть претендентов, особенно если "Юве" не согласится снизить свои требования.
Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 6 голов и 4 ассиста в 41-м матче за "Ювентус" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Украина побеждает Бельгию, но теряет двух игроков, сенсация в Сплите и камбэк Германии. Главные новости за 20 марта
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Ребров: У Сыча тяжелая травма. Дозаявить игроков на второй матч мы не можем
- Челси хочет подписать двух звезд мадридского Реала
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом