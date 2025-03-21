Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Ювентуса

Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" начал активные шаги в попытке подписать Кенана Йилдиза из "Ювентуса". Руководство клуба уже установило контакты, чтобы оценить условия потенциального перехода, осознавая, что борьба за турецкого форварда будет ожесточенной.

Английский клуб стремится усилить атаку, и Йылдыз выглядит перспективным вариантом на будущее, ведь способен добавить динамики и креатива в последней трети поля. Однако "Юнайтед" сталкивается с конкуренцией со стороны других английских грандов – "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" также внимательно следят за ситуацией.

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Главным препятствием является высокая трансферная стоимость, которую может запросить "Ювентус". Ожидается, что туринцы потребуют около 90 миллионов евро, что является внушительной суммой для игрока, который, хоть и обладает огромным потенциалом, пока не провел много матчей на самом высоком уровне. Эта цена может отпугнуть часть претендентов, особенно если "Юве" не согласится снизить свои требования.

Добавим, что в этом сезоне на счету Йылдыза 6 голов и 4 ассиста в 41-м матче за "Ювентус" во всех турнирах.