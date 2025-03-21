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Астон Вилла рассматривает возможность трансфера таланта Челси

Англия

"Синие" готовы продать его

Астон Вилла рассматривает возможность трансфера таланта Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом 2024-го лондонцы заплатили за Жоау Феликса 46,3 миллионов фунтов и подписали семилетний контракт. Однако в первой половине сезона 2024/25 португалец редко получал шансы от Энцо Марески, проведя лишь три матча в стартовом составе АПЛ. В январе "Челси" отправил его в аренду в "Милан".

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По информации TEAMtalk, "синие" готовы продать или снова отдать Феликса в аренду. Однако лондонцы хотят именно продажи, чтобы избежать финансовых потерь и получить средства на нового нападающего.

"Астон Вилла" рассматривает вариант с покупкой Феликса, ведь Унаи Эмери не отказался от идеи пригласить португальца, несмотря на его нестабильные выступления в "Челси" и "Милане". В то же время "Вилла" может столкнуться с финансовыми трудностями из-за высокой зарплаты игрока.

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Также клуб должен определиться с будущим Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Рашфорд присоединился зимой на правах аренды из "МЮ", а Асенсио – из "ПСЖ". Соглашение испанца не содержит опции выкупа, но парижане готовы продать его за 12,5 миллионов фунтов.

Добавим, что в этом сезоне на счету Феликса 1 гол и 1 ассист в 10 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Жоау Феликс
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
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