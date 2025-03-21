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Мамардашвили: Я буду бороться за место основного голкипера в Ливерпуле
Грузинский голкипер имеет четкую цель
Фото - Georgian National Team
Вратарь национальной сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, который этим летом присоединится к "Ливерпулю", прокомментировал свои планы на будущее в английском топ-клубе.
"Я согласился перейти в "Ливерпуль", чтобы бороться там за место основного голкипера команды. Я хочу как можно лучше проявить себя в новой команде, но я не знаю, что они потом будут решать. Не мне выбирать, кто будет играть в стартовом составе команды", — сказал Мамардашвили в комментарии для ютуб-канала национальной сборной Грузии.
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Напомним, что летом прошлого года "Ливерпуль" объявил о том, что 24-летний Гиорги Мамардашвили присоединится к их клубу в июле 2025 года. Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро, а в этом сезоне грузин выступает за "Валенсию" на правах аренды. В текущей кампании на его счету 5 "сухих" поединков в 24 матчах на клубном уровне.
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