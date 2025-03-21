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Лондонский топ-клуб хочет подписать одного из лучших защитников АПЛ

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Его команда рискует вылететь в низший дивизион

Лондонский топ-клуб хочет подписать одного из лучших защитников АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" собирается подписать одного из лучших левых защитников АПЛ

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, руководство "шпор" уже сделало устное предложение "Вулверхэмптону" в размере 30 миллионов фунтов стерлингов по 23-летнему Райану Аит-Нури, за которым также следят и другие английские клубы, в частности "Арсенал", "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

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Действующий контракт футболиста сборной Алжира с "волками" рассчитан до конца текущего сезона, но они могут воспользоваться автоматическим продлением его соглашения на еще один год.

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В этом сезоне Райан Аит-Нури принял участие в 32 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) Райан Аит-Нури
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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