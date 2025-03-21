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Лондонский топ-клуб хочет подписать одного из лучших защитников АПЛ
Его команда рискует вылететь в низший дивизион
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" собирается подписать одного из лучших левых защитников АПЛ
Согласно информации от источников издания TEAMtalk, руководство "шпор" уже сделало устное предложение "Вулверхэмптону" в размере 30 миллионов фунтов стерлингов по 23-летнему Райану Аит-Нури, за которым также следят и другие английские клубы, в частности "Арсенал", "Ливерпуль" и "Вест Хэм".
Действующий контракт футболиста сборной Алжира с "волками" рассчитан до конца текущего сезона, но они могут воспользоваться автоматическим продлением его соглашения на еще один год.
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В этом сезоне Райан Аит-Нури принял участие в 32 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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