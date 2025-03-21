Лондонский топ-клуб хочет подписать одного из лучших защитников АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" собирается подписать одного из лучших левых защитников АПЛ

Согласно информации от источников издания TEAMtalk, руководство "шпор" уже сделало устное предложение "Вулверхэмптону" в размере 30 миллионов фунтов стерлингов по 23-летнему Райану Аит-Нури, за которым также следят и другие английские клубы, в частности "Арсенал", "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

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Действующий контракт футболиста сборной Алжира с "волками" рассчитан до конца текущего сезона, но они могут воспользоваться автоматическим продлением его соглашения на еще один год.

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В этом сезоне Райан Аит-Нури принял участие в 32 матчах за "Вулверхэмптон" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.