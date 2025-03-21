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Челси попытается продать 11 игроков этим летом
Серьезная распродажа
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" попытается продать 11 футболистов этим летом.
Как сообщает издание Daily Mail, руководство "синих" хочет избавиться от большого количества игроков, которые не оправдали их ожиданий. За счет трансферов на выход они собираются профинансировать подписание нового форварда летом.
В список входят следующие футболисты: Рахим Стерлинг, Бен Чилвелл, Трево Чалоба, Аксель Дисаси, Жоау Феликс, Ренату Вейга, Кепа Аррисабалага и Давид Датро Фофана. Также команду может покинуть Армандо Броя и Карни Чуквуемека. Под вопросом остается будущее Дэйвида Вашингтон, Лесли Угочукву, а также Альфи Гилкриста.
В сообщении отмечается, что Кирнан Дьюзбери-Голл и Кристофер Нкунку покинут "Челси" лишь в том случае, если клубу поступит соответствующее предложение, которое они будуь готовы рассмотреть.
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Напомним, что «Челси» находится на четвертом месте с 49 очками в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных туров в чемпионате Англии. Также «синие» продолжают борьбу в Лиге конференций.
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