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Манчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Милана
Даже увеличили бюджет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сделал центр поля одной из главных целей для летнего трансферного окна, и, по информации Руди Галетти, их планы включают переход впечатляющего хавбека "Милана" Тиджани Рейндерса.
Голландец демонстрирует великолепную форму за "Милан" в этом сезоне. Его выступления настолько впечатлили клуб, что он получил продление контракта до 2030 года с повышением зарплаты. Тем не менее, если "Милан" не попадет в Лигу чемпионов, клуб может быть готов продать игрока, если поступит большое предложение.
"Манчестер Сити" изначально установил бюджет на покупку Рейндерса в размере 42 миллионов фунтов, но его стабильные выступления заставили клуб поднять бюджет до 50 миллионов.
На данный момент официальных предложений от "Ман Сити" не поступило, но клуб внимательно следит за ситуацией и готов сделать шаг, когда появится подходящая возможность. Помимо "Сити", интерес к игроку также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Добавим, что в этом сезоне на счету Рейндерса 13 голов и 4 ассиста в 42-х матчах за "Милан" во всех турнирах.
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