  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Легендарный Арсен Венгер высказался о воспитанниках академии Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный Арсен Венгер высказался о воспитанниках академии Арсенала

Англия

Очень счастлив

Легендарный Арсен Венгер высказался о воспитанниках академии Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал в интервью успехи воспитанников академии "канониров" в этом сезоне.

"Я считаю, что это часть ДНК клуба, и мне приятно, что эти ценности сохраняются. По моему мнению, академия выполняет фантастическую работу, потому что Нванери чрезвычайно интересный игрок. Я не говорю о Саке, потому что он уже игрок мирового уровня. Льюис-Скелли, который сейчас выходит на первый план, уже в национальной сборной Англии, мне это очень нравится. Я счастлив видеть, что в "Арсенале" происходит интеграция игроков высочайшего уровня в таком молодом возрасте", - сказал Венгер.

Напомним, что после 29 сыгранных матчей "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 58 очками, отставая от первого "Ливерпуля" на 12 баллов.

Читайте такжеЮная звезда Арсенала получила одобрение от легендарного Арсена Венгера
По теме
yellow-arrow
Арсенал заинтересован в трансфере лидера Ливерпуля
yellow-arrow
Ливерпуль нашел замену капитану команды в Серии А
yellow-arrow
Манчестер Сити заинтересован в трансфере лидера Милана
Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Букайо Сака Итан Нванери Майлз Льюис-Скелли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости