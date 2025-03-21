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Легендарный Арсен Венгер высказался о воспитанниках академии Арсенала
Очень счастлив
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал в интервью успехи воспитанников академии "канониров" в этом сезоне.
"Я считаю, что это часть ДНК клуба, и мне приятно, что эти ценности сохраняются. По моему мнению, академия выполняет фантастическую работу, потому что Нванери чрезвычайно интересный игрок. Я не говорю о Саке, потому что он уже игрок мирового уровня. Льюис-Скелли, который сейчас выходит на первый план, уже в национальной сборной Англии, мне это очень нравится. Я счастлив видеть, что в "Арсенале" происходит интеграция игроков высочайшего уровня в таком молодом возрасте", - сказал Венгер.
Напомним, что после 29 сыгранных матчей "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 58 очками, отставая от первого "Ливерпуля" на 12 баллов.
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