Легендарный Арсен Венгер высказался о воспитанниках академии Арсенала

Легендарный экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал в интервью успехи воспитанников академии "канониров" в этом сезоне.

"Я считаю, что это часть ДНК клуба, и мне приятно, что эти ценности сохраняются. По моему мнению, академия выполняет фантастическую работу, потому что Нванери чрезвычайно интересный игрок. Я не говорю о Саке, потому что он уже игрок мирового уровня. Льюис-Скелли, который сейчас выходит на первый план, уже в национальной сборной Англии, мне это очень нравится. Я счастлив видеть, что в "Арсенале" происходит интеграция игроков высочайшего уровня в таком молодом возрасте", - сказал Венгер.