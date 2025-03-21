Ливерпуль нашел замену капитану команды в Серии А

"Ливерпуль" нашел замену Вирджилу ван Дейку в чемпионате Италии.

Как сообщает издание Fichajes, на протяжении нескольких последних недель мерсисайдский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 33-летнего Стефана де Врея из миланского "Интера". В том случае, если руководство "красных" не договорится со своим капитаном команды о продолжении сотрудничества, они могут подписать его опытного соотечественника.

Отметим, что действующий контракт де Врея с "Интером" тоже заканчивается летом этого года, однако "нерадзурри" могут воспользоваться опцией его автоматического продления на еще один год. Впрочем, такой вариант считается маловероятным.

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В этом сезоне Стефан де Врей провел 33 матча за "Интер" во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.