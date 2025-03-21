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Арсенал заинтересован в трансфере лидера Ливерпуля

Англия

Однако не только они

Арсенал заинтересован в трансфере лидера Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" обратил внимание на Луиса Диаса из "Ливерпуля". Колумбиец, вызвал интерес "канониров", которые стремятся усилить атаку. Переговоры будут непростыми, поскольку "Ливерпуль" не планирует отпускать Диаса без гарантий надлежащей замены.

В 28 лет Диас находится на пике карьеры, что делает его очень привлекательным вариантом для топ-клубов. Однако его потенциальный уход будет зависеть от других трансферных решений "красных", в частности из-за неопределенности относительно будущего Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

Между тем "Барселона" также внимательно следит за ситуацией вокруг колумбийца. Перспектива выступлений в Ла Лиге может привлекать Диаса, однако финансовые трудности каталонского клуба значительно усложняют возможность осуществления трансфера.

Добавим, что в этом сезоне на счету колумбийца 13 голов и 5 ассистов в 42-х матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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