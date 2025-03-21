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Нападающему Вулверхэмптона продлили дисквалификацию на один матч и оштрафовали

Англия

Кунья пропустит еще одну игру волков

Нападающему Вулверхэмптона продлили дисквалификацию на один матч и оштрафовали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья был дисквалифицирован на еще один матч и оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов за свои действия в концовке поражения "волков" от "Борнмута" в Кубке Англии.

Прямая красная карточка за агрессивное поведение означает, что Кунья уже был дисквалифицирован на три игры и теперь пропустит четвертую - матч против "Ипсвич Таун", который состоится 5 апреля.

В следующий раз Кунья сможет сыграть с "Тоттенхэмом" - 13 апреля.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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