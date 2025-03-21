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Нападающему Вулверхэмптона продлили дисквалификацию на один матч и оштрафовали
Кунья пропустит еще одну игру волков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья был дисквалифицирован на еще один матч и оштрафован на 50 000 фунтов стерлингов за свои действия в концовке поражения "волков" от "Борнмута" в Кубке Англии.
Прямая красная карточка за агрессивное поведение означает, что Кунья уже был дисквалифицирован на три игры и теперь пропустит четвертую - матч против "Ипсвич Таун", который состоится 5 апреля.
В следующий раз Кунья сможет сыграть с "Тоттенхэмом" - 13 апреля.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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