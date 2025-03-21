Арсенал хочет подписать звезду Атлетик Бильбао

Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс привлек внимание ведущих европейских клубов.

По информации журналиста Кристиана Фалька, лондонский "Арсенал" сейчас является главным претендентом на подписание 22-летнего испанца. Однако, конкуренцию "канонирам" составит мюнхенская "Бавария", которая также заинтересована в услугах талантливого вингера.

Нико в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.