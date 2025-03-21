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Арсенал хочет подписать звезду Атлетик Бильбао
Уильямс может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс привлек внимание ведущих европейских клубов.
По информации журналиста Кристиана Фалька, лондонский "Арсенал" сейчас является главным претендентом на подписание 22-летнего испанца. Однако, конкуренцию "канонирам" составит мюнхенская "Бавария", которая также заинтересована в услугах талантливого вингера.
Нико в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Christian Falk
Опубликовал: Екатерина Власова
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