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Арсенал хочет подписать звезду Атлетик Бильбао

Англия

Уильямс может перейти в АПЛ

Арсенал хочет подписать звезду Атлетик Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс привлек внимание ведущих европейских клубов.

По информации журналиста Кристиана Фалька, лондонский "Арсенал" сейчас является главным претендентом на подписание 22-летнего испанца. Однако, конкуренцию "канонирам" составит мюнхенская "Бавария", которая также заинтересована в услугах талантливого вингера.

Нико в текущем сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Нико Уильямс
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Екатерина Власова
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