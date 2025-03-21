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Борнмут может выкупить голкипера у Челси
Аррисабалага может навсегда покинуть синих
фото из свободных источников
"Борнмут" намерен выкупить контракт вратаря Кепы Аррисабалаги у "Челси". Об этом пишет The Athletic.
Сумма трансфера, прописанная в арендном соглашении, составляет лишь 6 миллионов евро. Это значительно меньше, чем 80 миллионов евро, которые "синие" заплатили за Кепу в 2018 году.
Аррисабалага в текущем сезоне сыграл 25 матчи, из которых 6 отыграл на ноль.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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