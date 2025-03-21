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Манчестер Юнайтед летом планирует подписать форварда

Англия
Обновлено

В шорт-листе клуба находятся 4 игрока

Манчестер Юнайтед летом планирует подписать форварда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав команды под руководством нового тренера Рубена Аморима.

Клуб ищет игроков, которые бы соответствовали тактическим требованиям португальского специалиста, но такие трансферы обойдутся "красным дьяволам" в кругленькую сумму.

Одной из ключевых позиций, которую "Манчестер Юнайтед" планирует усилить, является нападение. По информации Sky Sports, в шорт-листе клуба находятся такие игроки: Виктор Дьёкереш, Виктор Осимхен, Беньямин Шешко и Уго Экитике. Однако, за каждого из этих игроков придется выложить от 70 до 80 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен Беньямин Шешко Виктор Дьёкереш Юго Экитике
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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