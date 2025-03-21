Манчестер Юнайтед летом планирует подписать форварда

"Манчестер Юнайтед" планирует серьезно обновить состав команды под руководством нового тренера Рубена Аморима.

Клуб ищет игроков, которые бы соответствовали тактическим требованиям португальского специалиста, но такие трансферы обойдутся "красным дьяволам" в кругленькую сумму.

Одной из ключевых позиций, которую "Манчестер Юнайтед" планирует усилить, является нападение. По информации Sky Sports, в шорт-листе клуба находятся такие игроки: Виктор Дьёкереш, Виктор Осимхен, Беньямин Шешко и Уго Экитике. Однако, за каждого из этих игроков придется выложить от 70 до 80 миллионов евро.