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Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в составе сборной Англии
Джуд вышел на поле в составе сборной Англии в матче против Албании
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии начала свой путь в квалификации к чемпионату мира 2026 года матчем против Албании. Этот поединок стал историческим для одного из игроков "трех львов" - Джуда Беллингема.
По данным Opta, Джуд вышел на поле в составе сборной Англии в 41-й раз.
Этот показатель стал рекордным для игроков возрастом до 21 года, превзойдя достижение легендарного Уэйна Руни, который провел 40 матчей за национальную команду.
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Источник:OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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