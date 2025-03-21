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Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в составе сборной Англии

Англия

Джуд вышел на поле в составе сборной Англии в матче против Албании

Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в составе сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Англии начала свой путь в квалификации к чемпионату мира 2026 года матчем против Албании. Этот поединок стал историческим для одного из игроков "трех львов" - Джуда Беллингема.

По данным Opta, Джуд вышел на поле в составе сборной Англии в 41-й раз.

Этот показатель стал рекордным для игроков возрастом до 21 года, превзойдя достижение легендарного Уэйна Руни, который провел 40 матчей за национальную команду.

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Англия Уэйн Руни Джуд Беллингем
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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