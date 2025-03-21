Беллингем побил рекорд Уэйна Руни в составе сборной Англии

Сборная Англии начала свой путь в квалификации к чемпионату мира 2026 года матчем против Албании. Этот поединок стал историческим для одного из игроков "трех львов" - Джуда Беллингема.

По данным Opta, Джуд вышел на поле в составе сборной Англии в 41-й раз.

Этот показатель стал рекордным для игроков возрастом до 21 года, превзойдя достижение легендарного Уэйна Руни, который провел 40 матчей за национальную команду.